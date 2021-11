Minelli lansează o nouă piesă: „Nothing Hurts”

Muzica și versurile au fost compuse de Minelli, Jordan Shaw, Fridolin Walcher, iar producția a fost facută de Freedo. Producătorul elvețian este cunoscut pentru colaborarea cu Zara Larsson “Lush Life” și cea cu Chainsmoker’s “Takeaway”. Videoclipul a fost realizat de NGM Creative, iar producția a fost realizată de Loops Production. Filmările au avut loc la Palatul Noblesse.

“Nothing Hurts este o piesă de dragoste, despre o despărțire. Poate pare banal, dar este foarte important pentru mine ca ascultătorii să se regăsească în această melodie” a declarat Minelli despre noua lansare.

„RAMPAMPAM” este un hit internațional ce a acumulat până în acest moment pete 160M de vizualizări pe YouTube. În platformele digitale are peste 70M de ascultări în întreaga lume. Din punctul de vedere al difuzărilor la radio, “RAMPAMPAM” a fost în rotație în 59 de țări și a depășit un număr impresionant de 120.000 de play-uri și poziția întâi în mai multe țări. Pe Shazam are 3.7M de căutări și a fost locul #1 pe Dance Global pentru mai multe săptămâni și locul #4 pe Shazam Global. Pe Tik-Tok au fost create 207.000 de creații de către utilizatorii platformei. Minelli și-a contruit un portofoliu impresionant cu hit-uri scrise de către ea. În calitate de songwriter a scris piesa “Flashbacks” by INNA care a ocupat locul #1 în Rusia. Mai mult, a scris piesa “F..K THAT” by Bastard care a fost locul #1 în Rusia pentru mai multe săptămâni. În calitate de cantautor, a lansat în 2019 “Mariola” care a fost o performanță locală, atingând locul #1 pe radio și TV. La sfârșitul anului 2019, piesa obținând locul #4 în topul celor mai difuzate piese în România. 2020 a venit cu piesa “Discoteka”, o colaborare alături de INNA, care a obținut locul #4 în topul celor mai difuzate melodii în Elveția.