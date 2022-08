Mioara Roman a ajuns din nou pe mâinile medicilor! Declarațiile fiicei sale 

Oana Roman se numără printre cele mai active vedete din mediul online. Fiica fostului edil al Capitalei nu ratează niciodată ocazia de a le arăta fanilor de pe rețelele de socializare fiecare eveniment din viața ei, la fel cum s-a întâmplat și de data aceasta.

Vedeta se află pe litoralul românesc alături de fiica sa, Isabela. Cele două se relaxează după o perioadă nu foarte bună, căci Mioara Roman nu s-a simțit deloc bine și a fost nevoită să se prezinte din nou în cabinetul medicului.

În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Oana Roman a povestit fanilor faptul că cea care a rămas să aibă grijă de Mioara este sora ei, Catinca.

„Primesc foarte multe mesaje și întrebări despre mama. Eu am reușit să plec aseară pentru că pe zi am reușit să organizez ce trebuie pentru ea, iar aseară s-a întorsc Catinca la București, de azi a preluat ea "ștafeta", ca să spun așa.

Catinca a fost azi la mama, a vorbit cu doctorii, a vorbit cu cei de acolo de la centru pentru a organiza tot ce trebuie pentru externarea mamei și fiind Catinca la București am putut pleca liniștită”, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Catinca Roman: „A fost destul de nasol”

Imediat după ce fosta soție a lui Petre Roman a ajuns din nou pe patul de spital, Catinca Roman a sărit în ajutorul ei. După cum spune aceasta, mama sa este destul de bine îngrijită în unitatea spitalicească și începe să își revină.

„E ok, e totul sub control. A fost destul de nasol, dar acum e totul sub control. Este ok, e super bine îngrijită. Este Oana acolo. Mâine o să vin eu. Sunt plecată din București”, a declarat Catinca Roman în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă Foto: Facebook/Oana Roman