Mira a răbufnit pe internet: “Ce aveți, mă, nefericiților? Mai lășați-mă, bă, răutăcioșilor!”

Mira a luat foc după ce fanii au acuzat-o că are fațete dentarii și carii.“Mă, de ce sunteți, mă, cârcotași? Ce aveți, mă, nefericiților? Care e, mă, problema voastră? Nu am, mă, fațete! Nu am, uite ăștia sunt dinții mei naturali de la mama. Mai zicea cineva că mi-am făcut albire… A zis cineva că am aici o carie. Bă, tataie, am dinții separați, se vede mai închis pentru că am un spațiu. Mai lașați-mă, bă, răutăcioșilor, bă, n-aveți loc să trăiți de alți oameni!”, a spus Mira, într-un clip postat pe TikTok.

Artista a continuat: “Alta îmi scrie că am greșit că nu am pus un “i”… Bă, da’ omul nu mai poate să greșească, poate se grăbește, poate are autocorret?”