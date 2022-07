Mira și-a îngrijorat fanii. Mesajul transmis de pe patul de spital: „Am avut parte de o intervenție”

După ce zilele trecute posta imagini cu un zâmbet larg, în costum de baie, astăzi Mira și-a îngrijorat fanii cu o fotografie în care apare pe patul de spital. Cântăreața a anunțat pe Insta Story că a suferit o intervenție chirurgicală.

„Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, este mesajul transmis de artistă.

Mira se iubește cu vloggerul popular Levi Elekes. Cântăreața a mărturisit într-un interviu că el este „omul ei potrivit, din toate punctele de vedere.

„Cam ce vedeți la noi, acolo, pe Instagram, chiar asta se întâmplă. Nu suntem genul de oameni care să fake-uim, adică eu cel puțin nu pot. Oamenii mă știu și cu bune și cu rele, n-am niciun fel de filtru, în afară de filtrele alea, de îmi pun un filtru și îmi face fața drăguță. În rest, nu îmi pun filtre, am și zile bune, am și zile proaste, e ceva firesc!”, a declarat ea.

Mira se bucură acum de multe hituri care se aud la mai toate posturile de radio de la noi, însă puţini îşi amintesc că la 17 ani a participat la Vocea României, în echipa lui Marius Moga. Vezi momentul ei pe scenă aici.

Sursă foto: Instagtam/ mira

