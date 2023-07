Mircea Radu, apariție rară alături de soția sa: „În sfârșit o poză împreună! Sunteți minunați!”

Cuplul s-a bucurat recent de o vacanță în Creta, iar fostul prezentator a postat un selfie în care apare alături de femeia care i-a dăruit doi copii adorabili.

Este vorba despre Raluca Olaru, de profesie medic oncolog. Mircea și Raluca sunt căsătoriți de 10 ani și au renunțat la agitația din Capitală și locuiesc la Piatra Neamț.

„Doamna și Vagabondul”, a scris Mircea Radu în dreptul fotografiei care a adunat numeroase like-uri.

„Fiți fericiți împreună!”, „În sfârșit o poză împreună! Sunteți minunați!”, „Sunteți frumoși! O seara frumoasă și liniștită cu multă iubire!”, „Frumoși foc!”, „Ce cuplu frumos! Vă doresc tot binele din lume”, „Ai o soție superbă!”, „O familie minunată”, i-au transmis urmăritorii fostului prezentator TV.

Într-un interviu mai vechi pentru un show de la Kanal D, Mircea Radu a mărturisit că între el și soția Raluca nu a fost dragoste la prima vedere.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului... Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, a declarat Mircea Radu.

Fotografii: Instagram @MirceaRadu