Mircea Solcanu s-a pocăit și e de nerecunoscut

Era controversat, dar și iubit. Cariera sa în televiziune s-a încheiat brusc și nu a mai revenit. Ulterior, s-a confruntat cu tot mai multe probleme de sănătate. A început să trăiască doar din pensie, care s-a și redus mult. Impact îl cita în trecut legat de faptul că a suferit o operație pe creier.

„Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște.Trăiesc din pensia de handicap și sunt aproape surd. Sunt în anul 2. Sincer, abia aștept să termin facultatea."

Vezi în Galeria Foto forografii de acum zece ani, dar și mult mai recente! Mircea Solcanu e de nerecunoscut

„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea așa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a „bătut’” luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie. Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram „like a boss”. Dar, de la 760 de lei, când primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine".

De curând, tot potrivit Impact, Mircea Solcanu a povestit că s-a pocăit, dar a vorbit pentru aceeași publicație și despre proiectul de lege privind drepturile persoanelor gay, căsătorite cu români.

”Eu m-am pocăit și nu cred că e potrivit pentru noua mea identitate să mă pronunț în chestiuni lumești. Sunt lucruri care țin de firea omului și fiecare e liber să asculte de ea sau de sufletul lui. Trăind însă într-un așa-zis stat laic, indivizii pot dispune de corpul și de sufletul lor, așa cum doresc.

Dezbaterea însă este una falsă, menită să atragă atenția opiniei publice de la rușinea naționala din ultima săptămână. E doar un balon de săpun menit să crească în sondaje partidele extremiste, prietene cu Moscova. Dacă se dorea cu adevărat eliminarea dublei măsuri se făcea după referendumul pentru definirea familiei; acel referendum, care a ținut două zile, și din care am înțeles că poporul român are decență și nu se bagă în cearceafurile altor semeni. Ar fi fost consecința de bun-simț a executivului și a legiuitorului”.

”Această dezbatere este recurentă și apare în situații cu adevărat critice”

FOTO: Mircea Solcanu Facebook / impact.ro