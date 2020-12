Mirela Retegan are COVID-19. Cum se simte fondatoarea grupului “Gașca Zurli”

“Sunt pozitivă. Ieri am făcut testul și s-a confirmat. Așa cum v-am promis că o să fac, dacă mi se întâmplă, încerc să vă spun cât mai multe din și despre această experiența. (…) Fiecare experiența e unică. Eu o să vă spun experiența mea. Nu pot zice că imi vine să dansez, dar nici nu aș spune că mi-e rău”, a scris Mirela pe Facebook.

Au urmat sute de mesaje de încurajare și urări de sănătate de la prietenii și urmăritorii ei. “Cuvintele sunt prea puține să spun MULȚUMESC, tuturor îngerilor păzitori din viața mea. Fiecare telefon, fiecare mesaj, fiecare comentariu e parte din tratamentul meu”, le-a transmis fondatoarea grupului “Gașca Zurli” prietenilor de pe Facebook.

ziua 2 Covid Publicată de Mirela Retegan pe Miercuri, 16 decembrie 2020

Din fericire, Mirela are parte de simptome ușoare și s-a izolat la domiciliu, împreună cu fiica sa, Maya. Ea ține un “jurnal live” în fiecare seară, pe pagina de Facebook, unde povestește despre experiența sa cu virusul care face ravagii în întreaga lume.

Cum au apărut primele simptome

“Primele simptome au apărut sâmbătă. O stare ca de răceală, dar fără febră, fără tuse. Doar cu o senzaţie anormală de frig, nas un pic înfundat. (…) Duminică am avut o stare de sfârşeală, de oboseală nejustificată. Seara mi s-a făcut atât de frig şi aveam nişte frisoane de simţeam că nimic nu mă mai poate încălzi. Am făcut o baie fierbinte, dar nu m-a ajutat. Am pus pe mine absolut toate păturile şi plăpumile din casă, tot ce-am găsit am pus pe mine. Erau atât de grele că nici nu puteam să mă întorc de pe-o parte pe alta. (…) E posibil să mă fi ales doar cu atât, COVID-ul să fi fost blând cu mine. Cele mai puternice simptome mi s-au manifestat prin frisoane. Aşa frisoane puternice n-am trăit în toată viaţa mea. Doamne dă să fie doar atât!”, a povestit Mirela Retegan.

Fotografii: Facebook Mirela Retegan

