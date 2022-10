Misha a apărut cu fața umflată pe rețelele sociale după vacanța în Maldive. Ce a pățit artista

Fosta soție a lui Connect-R are o comunitate de peste 300.000 de urmăritori pe Instagram, rețea socială unde împărtășește diferite momente din viața sa profesională și cea personală. Aflată în Maldive, cântăreața a avut parte de priveliști de vis și zile lungi sub razele soarelui, care din păcate au avut un efect negativ asupra chipului său. Conștienta că este necesar să aplice protecție solara atunci când se află la plajă, Misha a uitat de un detaliu important, să-și protejeze și fața de razele soarelui, nu doar corpul.

Greșeala sa nu a scăpat fără repercusiuni, iar artista s-a trezit cu fața umflată și roșie, problema care a însoțit-o jumătate din timpul petrecut în Maldive.

„În poza asta am încercat toate filtrele posibile ca să nu se vadă cât de umflată eram la față. Swipe să vedeți cum am arătat după o insolație / alergie la soare. M-am dat doar pe corp cu protecție, pe față efectiv am uitat. Așa am arătat jumătate din vacanța din Maldive, așa că… dacă vi se pare că arăt dubios în pozele din vacanța asta .., ăsta e motivul. Mi-am revenit cu tratament, dar a fost aiurea rău!”, le-a povestit fanilor prin intermediul unei postări pe contul său de Instagram.

Sursă foto: Instagram

Vezi și: