Moldoveanca Natalia Barbu nu mai arată așa. Schimbarea de look cu care și-a surprins fanii

”Ups I did it again! Și din nou tunsă bob”, a scris Natalia pe Instastory. Cântăreața nu a renunțat la nuanța roșcată, ci doar și-a accentuat mai mult culoarea.

În trecut, Natalia a apelat de multe ori la schimbări de look. A fost brunetă cu părul scurt, apoi roșcată cu bucle și extensii de păr. În realitate, părul ei natural este creț, dar se întâmplă des să și-l îndrepte cu placa. Totuși, fanii care își amintesc de începutul carierei sale muzicale i-au îndrăgit acel păr roșcat și creț cu care ieșea mereu în evidență.

„Părul are și el o memorie, iar dacă îl tot întinzi, se poate supăra la un moment dat. Chiar de la început, de la mare, de la sare și aerul din vacanță, părul meu a început să-și revină, așa că am zis să-l las în pace, pentru că e OK așa. Nu fac nimic în mod special pentru păr, doar o mască foarte bună cu ulei de argan. În rest, de două ori pe an, iau un complex de vitamine pentru păr, piele și unghii” povestea Natalia, acum câțiva ani, despre ritualul ei de îngrijire al părului, potrivit ea.md

Natalia Barbu este o cântăreață de muzică ușoară din Republica Moldova. Ea s-a remarcat la concursul Eurovision 2007, unde a interpretat piesa Fight, clasându-se pe locul 10. Ea este căsătorită cu milionarul Nicolae Sota din 2012 și au împreună un fiu pe nume Victor.

Sursă foto: Instagram nataliabarbu_official

