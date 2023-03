Moment special pentru o mireasă care se afla la concertul lui Adele din Las Vegas. Cum a surprins-o cântăreața

Cântăreața de 34 de ani este cunoscută pentru interacțiunile cu fanii din timpul concertelor sale. Fiind o fire emotivă, Adele se oprește adesea pentru a auzi poveștile fanilor care îi cântă piesele în public, acesta fiind și cazul unei mirese care a participat la concertul cântăreței din Las Vegas.

În timpul concertului Weekends with Adele, cuplul proaspăt căsătorit format din Gaby și Evan a apărut îmbrăcat în ținuta de nuntă, lucru pe care Adele l-a remarcat rapid în timp ce trecea pe lângă el. "Tocmai v-ați căsătorit?", îi întreabă Adele pe cei doi în videoclipul distribuit online de mireasă. "V-ați căsătorit astăzi? Felicitări!"

Adele s-a apropiat de cei doi în timp ce interpreta piesa "When We Were Young", moment în care mirele a scos un marker pentru ca ea să îi dea un autograf pe rochia noii sale mirese.

"Week-end cu Adele". Lumea mea este completă - am găsit dragostea vieții mele și acest bărbat era hotărât să o facă pe Adele să cânte la nunta noastră... 7 ani mai târziu, toate visele noastre au devenit realitate. Mulțumesc Adele pentru că ai creat amintirea viețîi noastre", a scris mireasa Gaby în dreptul clipului ce reda momentul, distribuit pe Instagram. "

Ulterior, Adele a postat o fotografie cu ea țînând mâna miresei, în timp ce cuplul o privea cu bucurie în timpul spectacolului.

Sursă foto: Getty