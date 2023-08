Monica Anghel, apariție uluitoare într-un costum mulat, după ce a slăbit 30 de kilograme

La 52 de ani, Monica Anghel este într-o formă fizică de invidiat. Cântăreața are mereu în atenția admiratorilor, care o copleșesc cu mesaje de laudă pe rețelele sociale. Recent, ea a pozat într-un costum auriu, strălucitor și mulat, iar fanii au reacționat imediat.

„Doamna Monica e superbă .As vrea și eu să pot avea voința ei”, „Arăți incredibil”, Wow, ce bine arăți, chiar impresionant, îmi place foarte mult”, „Cine spune ca nu te poți simți mai fain la 50 decât la 20?”„Superbă, ca întotdeauna!”, sunt doar o parte din comentariile urmăritorilor.

Monica Anghel poartă o creație semnată de designerul Cera Mihăilescu.

"Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea. Mâncam prost, mâncam oricând. Am făcut recuperare un an și șase luni după operația pe coloană. Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional. În tot acest timp am început să și slăbesc. Am slăbit 30 de kilograme într-un an și șase luni. A venit pandemia, m-am mai îngrășat puțin. De trei ani țin legătura cu un medic diabetolog și nutriționist, am făcut și sport. M-am înscris la trei cursuri: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională. Toate analizele mele sunt impecabile. Înainte de a avea probleme cu coloana erau foarte proaste", a povestit Monica Anghel, potrivit peroz.ro.

Sursă foto: Instagram/ Monica Anghel

Vezi și: Monica Anghel, marele secret al transformării sale