Monica Gabor, fantezia oricărui bărbat de Halloween. În ce s-au costumat Andreea Bănică și Dana Rogoz

Monica a atras toate privirile într-un outfit de asistentă medicală sexy. Vedeta și-a completat “uniforma” cu o trusă medicală, o bonetă și portjartier cu plasă.

În România, vedetele însă nu s-au grăbit să petreacă. Andreea Bănică a fost printre puținele care s-au costumat de Halloween. Cântăreața a ales un costum de… o ospătăriță cu un craniu pe tavă și și-a luat copiii la colindat prin cartier.

“Ne-am distrat maxim! În cartier deja e tradiție de Halloween. Toți copiii se costumează chiar și adulții și pornesc din casă în casă să strângă bombonele. A fost bătaie pe ele, noi fiind printre primele case , nu am apucat să bag mana în coș să le împart că l-au dat gata în câteva secunde. Eu m-am îmbrăcat în ospătăriță cu un craniu pe tava”, a spus Andreea Bănică.

Dana Rogoz a ales ca tema pentru acest Halloween universal Harry Potter și s-a deghizat în Hermione.

“În primul rand, ne-am pus la mintea lui Vlad și am ieșit cu toții în costume pe străzi, prin cartier, încă de la prima oră. El a dorit să poarte costumul lui de Harry Potter. Așa că eu am răsturnat toată casa să găsesc costumul de Hermione, primit cadou de la Moș Nicolae anul trecut. Iar pentru Radu am improvizat rapid un costum de Hagrid. Și-a pus un parpalac oversized pe el, s-a ciufulit cât mai tare și, detaliul surpriză, i-am găsit o jucărie în formă de pui de dragon pe care să o aibă la el. Vlad avea cicatricea desenată de mine, ochelarii și o baghetă. Iar eu am legat o carte cu o curea, să pară că e materia predată de Hagrid (cine a citit cărțile sau a văzut filmele știe despre ce vorbesc). Iar pe Lia am îmbrăcat-o în costumul dovleac de anul trecut, dar pe care anul acesta l-a purtat cu mult mai mare entuziasm. Efectiv nu puteam să i-l mai scoatem. Și, cu toată recuzita după noi (inclusiv dragonul lui Radu) am ieșit afară, să ne bucuram de soarele de toamnă, arătând ca o familie Harry Potter de Halloween”, a scris vedeta.