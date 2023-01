Motivul divorțului dintre Paula Seling și Radu Bucura. În ce relații au rămas cei doi

Vestea că Paula Seling și Radu Bucura au divorțat după 17 ani de mariaj s-a aflat la jumătate de an după divorțul propriu zis. Deși este rezervată în privința vieții sale personale, în ciuda faptului că este o persoană publică, artista a oferit câteva detalii despre divorț și familia sa într-un interviu pentru viva.ro.

Întrebată care a fost adevărul motiv ce a dus la despărțirea de bărbatul care i-a fost partener de viață și de afaceri timp de 17 ani, Paula Selling a fost destul de discretă, spunând că, deși niciunul dintre ei nu a produs o greșeală gravă, viața i-a supus la niste provocări care le-a afectat căsnicia.

"Din păcate, nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără că acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum.

Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți."

În ciuda faptului că nu mai formează un cuplu, Paula Seling și Radu Bucura au rămas în relații bune, datorită respectului pe care și-l poartă unul altuia, dar și de dragul fiicei lor, Elena, care a apărut în viața celor doi cu 6 ani în urmă.

„Relațiile între noi sunt foarte OK. Comunicăm și colaborăm în creșterea Elenei. Asta contează cel mai mult și suntem implicați, pe deplin, în viitorul fetiței noastre. Aceste goluri nu se pot înlocui, poți doar să mergi mai departe și să cauți soluțîi noi la probleme noi. Nimic nu vă fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora.”, a mai spus ea.

Deși relația nu mai funcționă de la o vreme, despărțirea nu a fost ușoară pentru artistă, având în vedere că își petrecuse aproape două decenii din viață cu Radu. Aceasta a dezvăluit că perioada care a urmat după divorț nu a fost una ușoară, însă munca a ajutat-o să depășească despărțirea, pe care o vede ca pe un "eșec".

"Perioada a fost cumplit de grea. Am luptat mult cu mine și am încercat să restabilesc echilibrul de care aveam și am deosebită nevoie, pentru a funcționa la parametri buni. M-am refugiat în muncă, m-am concentrat pe a da tot ce e mai bun, din punct de vedere muzical, scenic, și mi-am făcut o echipă de care sunt foarte mândră. Nu știu, încă, să vă spun ce e bun și ce e rău în toate acestea."

