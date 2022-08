Motivul pentru care Loredana Groza nu și-a pus silicoane. Cine a convins-o să evite operațiile

Loredana aduce un tribut frumuseții naturale și le sfătuiește pe femeile tinere să nu apeleze la operații estetice. Într-un interviu acordat publicației Fanatik, vedeta le sfătuiește să opteze pentru tratamente noninvazive.

„Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații. Pentru că, doar cu puțin efort, poți arăta bine. E mai mare efortul să te recuperezi după niște operații de genul acesta, care-ți lasă urme pe corp pe viață… și orice ai face arăți bine îmbrăcată. Dar când ești cu iubitul tău în momentele de intimitate, ce faci?”, a spus artista pentru sursa citată.

Lori a dezvăluit că un actor celebru, regretatul Dennis Hopper, a fost cel care a convins-o să nu-și opereze sânii.

„Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: Wow, ce chestie! Au gravitație. Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?, zice el.

Și el mi-a zis așa: Lory, never ever cut your body. Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi! Pentru că o femeie este femeie adevărată atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, s-a confesat cântăreața.

Dacă respinge din fașă ideea de a-și opera imperfecțiunile, Lori face o treabă foarte bună pe rețelele sociale, unde fotografiile ei par editate în exces. Acest obicei i-a adus multe critici în mediul online, însă și filtrele sunt metode nonivazive de înfrumusețare, nu?

