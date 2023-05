Motivul pentru care Sorin Bontea a lipsit de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol

Petrecerea de nuntă a lui Smiley și Gina Pistol a fost una de pomină! Multe nume importante din showbizul românesc au fost prezente la eveniment și au dansat până dimineață, pe ritmurile lui Luis Gabriel, Damian Drăghici și ale formației Azur. De la nuntă au lipsit câteva persoane importante pentru cei doi îndrăgostiți, și anume: Andra Măruță (care a avut de onorat un concert), Irina Fodor (care nu se afla în țară), dar și Sorin Bontea.

În mai multe fotografii, fanii au putut să îi surprindă pe Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, însă Chef Bontea nu a fost de găsit! Acest lucru a ridicat mai multe semne de întrebare, motiv pentru care jurnaliștii FANATIK au luat legătura cu bucătarul renumit și au aflat că a fost absent de la eveniment din cauza unor motive personale:

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea pentru sursa citată.

