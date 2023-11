Motivul pentru care „Mănușă Albă” nu va scăpa basma curată, chiar dacă a salvat-o pe Melinda. Ce le-a spus minora anchetatorilor

Oficial, procurorii spun că suspectul este cercetat pentru infracțiunea de lipsire de libertate și act sexual cu un minor. La interogatoriu însă el a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu fata și că acestea au fost consimțite de minoră. Mănușă Albă a mai spus că a reușit să o convingă pe adolescenta de 13 ani să nu se sinucidă.

„Eu nu am violat-o, domnule, eu am vrut doar să fim împreună. Am avut grijă de ea, și am dus-o acasă la mine. Eu nu am știut că este dată dispărută”, a spus acesta.

Anchetatorii au aflat că Melinda fugise, de fapt, de acasă și a intenționat să se sinucidă, iar bărbatul, despre care se credea că a sechestrat-o, i-a salvat viața.

pentru 30 de zile, iar judecătorul a aprobat-o, scrie publicația Prin referatul din 14 noiembrie 2023, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului R.L.L.,, iar judecătorul a aprobat-o, scrie publicația vasiledale.ro

Joi, 23 noiembrie 2023, la Tribunalul Maramureș se va judeca contestația depusă de inculpat cu privire la măsura arestării preventive. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații.

Cert este că, R.L.L este urmărit penal în baza art. 220 alin. 2 şi alin. 5 lit. e C.pen. pentru act sexual cu un minor, considerat viol în acest caz, dat fiind că bărbatul are 34 de ani, iar fata 13, diferența de vârstă dintre cei doi fiind mai mare de cinci ani. Chiar dacă „Mănușă Albă” a avut acordul adolescentei să întrețină relații intime, bărbatul, în vârstă de 34 de ani, ar putea să fie pedepsit cu închisoare de la 5 la 12 ani.

Adolescenta este acum în centru de la Protecția Copilului, unde primește consiliere psihologică și sprijin emoțional.

Ancheta în acest caz a scos la iveală mai multe detalii șocante

Șeful poliției din Maramureș a lămurit că, în realitate, adolescenta nu a fost niciun moment sechestrată, iar urmele de violență proveneau de la tentativele ei mai vechi de a-și lua viața. În plus, după ce copila a fost dusă la un examen medico-legal, a fost eliminată ipoteza unui viol, potrivit infomațiilor oferite de stirileprotv.ro.

Din cercetări a rezultat că Mănușă Albă nu o cunoștea pe Melinda înainte ca aceasta să fugă de acasă. Inculpatul a întâlnit-o întâmplător pe raza localităţii Sighetu Marmaţiei, lângă râul Iza, iar adolescenta a fost de acord să-l însoţească la domiciliul acestuia.

Fata de 13 de ani i-a condus pe anchetatori lângă râul Iza, la marginea orașului. Ea le-a spus polițiștilor că nu-l cunoștea pe inculpat. Tânăra a recunoscut că a avut intenția să își curme viața, iar Mănușă Albă a salvat-o de la înec.

