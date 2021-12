Mulți spun că ea ar fi trebuit să câștige Miss Universe. Concurenta de pe locul 2, Miss Paraguay, de o frumusețe rară

În vârstă de 22 de ani și de origine din Paraguay, Nadia este model profesionist. A ieșit pe locul 2 la cel mai important concurs de frumusețe din lume, însă mulți spun că ea ar trebui să fie noua Miss Universe. Tânărăa a fost desemnată de două ori Miss Paraguay, prima oară în 2015 și apoi în 2021.

“Sunt foarte fericită, emoționată, mândră. Am reușit! Sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat, pentru că de fapt am reprezentat toatță America Latină”, le-a spus Nadia fanilor ei de pe Instagram.

Nadia Ferreira luciendo un traje realizado a mano por más de 20 Artesanas Paraguayas con materiales ECOLÓGICOS #Missuniverse #NadiaFerreira Miss Paraguay ???????? #picaflor pic.twitter.com/rhQ7mnbeUp — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) December 10, 2021

Cine e cea care a reușit să obțină marele trofeu? Indianca Harnaaz Sandhu, în vârstă de 21 de ani, este noua Miss Universe 2021.

Sandhu a avut-o ca model de inspirație pe Priyanka Chopra, cunoscuta actriță de origine indiană și câștigătoare a concursului Miss World, în 2000. În timpul liber, Harnaaz Sandhu practică yoga și spune că este pasionată de dans, gastronomie, echitație și șah.

