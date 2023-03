Nadin, tânărul cioban faimos pe TikTok, a avut viața grea! De mic fost dat la orfelinat

Multe video-uri ale acestuia conțin comentarii pe seama altor apariții pe internet, dar cele mai urmărite îl prezintă pe tânăr ca cioban și îi arată activitățile lui zilnice. Nadin are contul de puțin timp, un cont care include și numele său și care crește din ce în ce mai mult.





CanCan a stat de vorbă cu Aurora, mama naturală a lui Nadin, dar și cu Ion, tatăl său vitreg. A aflat viața pe care a dus-o încă de mic băiatul de 19 ani, dat în trecut la orfelinat, unde a petrecut 5 ani. Nadin mai are șase frați și trei surori și toți au dus o viață grea:

Ion, tatăl vitreg, spune potrivit cancan.ro: "Când l-am luat de la stat (nr. de la orfelinat) era un copil rău, obraznic. Am mai avut și probleme, am mai avut și nemulțumiri cu el, a fost un copil despre care am zis că nu-l dau pe brazdă. Dar, uitați, Dumnezeu așa a vrut și s-a cumințit. (...) Au fost niște copii chinuiți. Băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa ceva. Suntem niște oameni săraci. Nici săraci lipiți pământului, dar oameni normali. "

FOTO: NADIN GHERMAN TIKTOK

