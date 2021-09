Nadine, studentă în primul an de facultate, la 44 de ani. Va urma cursurile unei universități de peste Ocean 

Nadine se pregătește pentru o nouă etapă a vieții sale: aceea de studentă. A fost acceptată la o facultate de peste Ocean și urmează să studieze în regim online. Psihologia a reprezentat dintotdeauna un subiect de interes pentru ea, așadar acesta este domeniul pe care l-a ales. Ea a vorbit pe blogul personal despre facultate, aspirații, dar și despre principalele temeri pe care le are.

„Prin asta mi-am îndeplinit două visuri mari: Visul de a termina liceul și a absolvi examenul de bacalaureat, și cel de al doilea, de a deveni studentă la Psihologie. Două visuri mari, pentru care am muncit vreme de cinci ani. Unde mai pui că pentru visul cu Bac-ul am făcut 9 ani de liceu… (Nu mai spun povestea cum am făcut eu liceul de două ori) Prima dată 4 ani, deoarece făceam liceul la vârsta naturală de liceu, și 5 ani a doua oară, deoarece legea îi obliga pe cei de la fără frecvență să facă 5 ani de școală. Am fost nevoită să fac la fără frecvență deoarece cei care au depășit nu știu câți ani de la vârsta liceului (parcă) nu au voie să facă școală la zi – eu aș fi făcut la zi, dar am fost recunoscătoare că pot face măcar la fără frecvență). Așadar, am fost acceptată la o universitate din America într-un program de licență în Știința Psihologiei (Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science)) – în sistem online", a fost confesiunea făcută de Nadine.

Nadine este mândră de notele bune obținute la bacalaureat: 9,70 la Limba și Literatura română, 7 la geografie şi 10 la sociologie.

”Am avut subiecte uşoare şi frumoase. Preferatul meu a fost cel legat de modul în care s-a schimbat în ultima vreme statusul femeii în societate, afectând prin asta şi rolul ei în familie.De aici, şi conflictele dintre femeie şi bărbat/soţ, care nu s-a adaptat încă la noul ei status şi nici la rolurile noi pe care realitate pare să le fi impus vieţii de familie”, declara Nadine, la scurt timp după ce a aflat notele.

Vezi și: Share în bucate cu Alex Petricean – Ardei umpluți cu mușchiuleț de pui și chimen