Născuți pe 4 iulie | Cine sunt starurile care își serbează ziua odată cu Statele Unite ale Americii

Născut pe 4 iulie e titlul unui film celebru care îl are pe Tom Cruise în rolul principal. În ciuda aparențelor, actorul american nu e născut pe 4 iulie, ci cu o zi înainte, pe 3 iulie. Ieri, starul de la Hollywood a împlinit 59 de ani, deși arată ca la 40 de ani. Iată cine se aniversează astăzi, odată cu întreaga națiune americană!

Malia Obama, fiica cea mare a fostului președinte american Barack Obama, împlinește azi 23 de ani. Este unul dintre cei mai populari copii din SUA și și-a însoțit tatăl la nenumărate evenimente publice pe vremea când se afla la cârma țării. În prezent e studentă a Universității Harvard, unde a fost acceptată după ce a făcut un an de pauză la finalul cursurilor liceale.

După intrarea la facultate, Malia Obama s-a implicat în foarte multe proiecte caritabile. Alături de mama ei, Michelle Obama, ea a călătorit în state în curs de dezvoltare, unde a derulat campanii umanitare pentru persoanele din zonele defavorizate. Malia mai are o soră, Natasha (Sasha), în vârstă de 20 ani.

Gloria Stuart. Numele ei ar putea să nu vă spună nimic, însă dacă v-am da un indiciu atunci misiunea de recunoaștere ar fi ceva mai simplă: Titanic. Gloria Stuart este o actriță americană care a jucat în producția de Oscar regizată de James Cameron, Titanic.

Ea o interpretează pe Rose Dawson Calvert la bătrânețe, rol pentru care a primit premiul Oscar pentru cea mai bun actriță în rol secundar. Actrița a murit în 2010.

Isabeli Fontana împlinește azi 38 de ani. Fotomodelul brazilian a făcut primii pași în modeling la vârsta de 13 ani, iar trei ani mai târziu avea să apară în catalogul de lenjerie Vitoria’s Secret. Din acel an, cariera ei a cunoscut o ascensiune fulminantă și i-a deschis calea către nenumărate campanii publicitare bănoase.

A avut trei relații amoroase care s-au soldat cu eșec. Mai întâi a fost căsătorită cu modelul Alvaro Jacomossi, de care a divorțat în 2004. Împreună au un băiat pe nume Zion, care azi are 18 ani. În 2015, Isabeli s-a căsătorit cu fotomodelul Henri Castelli, cu care a făcut un băiat un an mai târziu. Lucas (14) ani nu-i are pe amândoi părinții săi alături, fiindcă aceștia au divorțat în 2007.

Modelul s-a logodit cu fostul jucător de fotbal american Rohan Marley, actualmente antreprenor, dar a rupt relația în 2013.

Alte staruri care se serbează azi

Post Malone (cântăreț) – 26 de ani

Mike Sorrentino (personalitate TV) – 39 de ani

Becki Newton (actriță) – 43 de ani

Elie Saab (designer vestimentar) – 57 de ani

Prințul Michael de Kent – 79 de ani

Roland Ratzeberger (pilot F1) – 62 de ani

Angelique Boyer (actriță) – 33 de ani

John Waite (muzician) – 69 de ani.

Fotografii: Getty

