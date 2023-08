Natalie Portman și soțul ei, Benjamin Millepied, s-au despărțit, după 11 ani de căsnicie! Primele detalii

Natalie Portman (42 de ani) și soțul ei, coregraful Benjamin Millepied (46 de ani), s-au despărțit după 14 ani de relație, dintre care 11 ani de căsnicie. Motivul separării a fost chiar infidelitatea coregrafului.

Portman și Millepied au împreună doi copii, pe Aleph (12 ani), născut în iunie 2011, și Amalia (6 ani), născută în februarie 2017, potrivit unica.ro.

„După ce au apărut știrile despre aventura lui, au încercat să-și salveze căsnicia, dar în prezent sunt separați”, a declarat o sursă, pentru Us Weekly.

Săptămâna trecută, Portman s-a aflat în Sydney, Australia, fără Millepied, în ciuda aniversării căsniciei lor de pe 4 august. În imaginile surprinse de paparazzi, actrița nu poartă inelul de logodnă de 4 carate primit de la Millepied.

Confirmarea separării vine la două luni de la speculațiile despre presupusa relație a lui Millepied cu activista pentru mediu Camille Étienne. Revista franceză Voici a publicat imagini cu Millepied și Étienne, în vârstă de 25 de ani, întâlnindu-se în biroul său. Au fost văzuți intrând separat în clădire și apoi ieșind la 10 minute unul de celălalt, aproape două ore mai târziu. De asemenea, în articol era precizat că Natalie Portman ar fi aflat despre presupusa aventură a soțului ei cu câteva luni în urmă și era dispusă să-i mai dea o șansă.

Cine este amanta lui Benjamin Millepied

Camille Étienne este autoarea cărții „For an Ecological Uprising: Overcoming Our Collective Powerlessness” și prietenă apropiată a activistei Greta Thunberg. Are o comunitate online de peste 320.000 de urmăritori pe Instagram și luptă pentru combaterea încălzirii globale și pentru sprijinirea justiției sociale.

