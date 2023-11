„Nebunia” frumoasă a lui Sir Anthony Hopkins sau cum ar trebui să arate bătrânețea

Anthony Hopkins este unul dintre cei mai prolifici actori contemporani, cu două premii Oscar, patru premii BAFTA și două premii Emmy. Distribuit în peste 200 de filme de cinema și televiziune, dar și piese de teatru, actorul încă joacă la 85 de ani. Anthony Hopkins a sărbătorit în mare stil câștigarea celui de-l doilea Premiu Oscar, obținut la 83 de ani.

În ultimii ani, Sir Anthony Hopkins s-a dedicat rețelelor sociale, pe care le-a adoptat ca și când s-ar fi născut în era internetului. Clipurile sale pline de haz și voie bună devin virale instantaneu, iar explicația este simplă. Rar vezi un „bătrânel” mai plin de viață decât el, capabil să-ți însenineze ziua.

Fanii săi, care i-au apreciat filmele din cei 70 de ani de carieră, sunt acum ochi și urechi pe conturile sale de TikTok, Instagram și Facebook. Anthony Hopkins este peste tot și e gata să-ți facă ziua mai bună.

Anthony Hopkins, debut fulminant pe Twitter: „Am crezut că tweet e o pasăre”

În 2016, actorul din Tăcerea Mieilor nu dădea prea mare atenție rețelelor sociale. „Am crezut că tweet e o pasăre”, spunea atunci Hopkins. În octombrie 2022, când și-a deschis contul de Twitter (X), succesul a fost instantaneu: 20 de milioane de fani în câteva zile. Mark Wahlberg i-a urat bun venit în platformă, iar clipul cu ei doi a devenit viral.

Ce face Anthony Hopkins la 85 de ani

Anthony Hopkins încă joacă în filme de cinema, iar în 2023 a bifat două apariții: Freud's Last Session și Rebel Moon: Part One – A Child of Fire (voce). Însă actorul galez este mult mai complex, iar vârsta înaintată îi permite să joace mai rar și să aloce mai mult timp pasiunilor sale: muzica, pictura și gătitul. Da, și multe poante amuzante. Oare câți vârstnici de 85 de ani au pofta lui de viață? Vezi mai jos!

Prezența sa în mediul online este pe placul admiratorilor muncii sale, iar fanii nu se zgârcesc când vine vorba de complimente.

„Nu-mi vine să cred. Tocmai am terminat de vizionat Hannibal (2001) și ți-a apărut chipul. Inima mi-a sărit din piept. LOL”, a comentat cineva.

„Ador felul în care îți trăiești viața”, a scris altcineva care l-a văzut dansând.

Anthony Hopkins și sindromul Asperger

La scurt timp după ce a împlinit vârsta de 70 de ani, actorul a fost diagnosticat cu sindrom Asperger, condiție medicală care face parte din tulburările de spectru autist. Într-un interviu, Anthony Hopkins dezvăluia că diagnosticul a fost „un cadou grozav”. „Eram puțin cam lent când eram școlar, așa că am compensat muncind din greu și am devenit, știi, un actor de succes. Obsesia detaliilor”, a declarat actorul.

Persoanele diagnosticate cu sindrom Asperger nu prezintă dizabilități intelectuale, dar s-ar putea confrunta cu deficiențe de comunicare, exprimare și interacțiune socială, susțin revistele medicale care tratează acest subiect.

Fotografii: Getty Images/Instagram