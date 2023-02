Nick de la N&D, relație specială cu fiica lui adolescentă. Ce nume celebru poartă fata

Nick de la N&D (Nicolae Marin) este topit după fiica lui adolescentă. Când cei doi merg pe stradă, trecătorii cred că artistul și-a luat iubită tânără. Însă, cofondatorul trupei N&D are o căsnicie de 30 de ani cu soția lui, Cătălina.

Fata este pasionată de machiaj și este deja o mică vedetă pe rețelele sociale, sub numele de scenă New Andreea Marin (noua Andreea Marin - n. red.). Nu e nicio forțare, fiindcă acesta este numele real al fetei lui Nick de la N&D.

Artistul a răspuns recent unei controverse iscate pe acest subiect.

„Așa o cheamă pe ea! Ce, vreți să-i schimb numele de familie sau ce? Pot să fie și 15 de Andreea Marin, a mea e una singură! E total altceva! O salut pe această cale pe Andreea Marin, nu am nimic cu nimeni, să nu se înțeleagă altceva”, a spus Nick pentru click.ro.

Ce mai face azi Nick de la N&D

În perioada 1999-2007, Nick a activat în trupa N&D alături de Delia Matache . Cei doi au continuat în această formulă până în 2003, când Delia a ales o carieră solo. Câțiva ani după această despărțire, Nick a făcut un pas în spate, însă a revenit în muzică semnând o serie de colaborări cu artiști consacrați în România.

Și-a schimbat stilul de viață și și-a lucrat corpul la sală. Nick era mândru de pătrățelele de pe abdomen .

Anul trecut a relansat hitul Vino la mine al trupei N&D, care făcea furori în urmă cu peste 20 de ani. De data aceasta, Nick a avut-o alături pe BiBi, pentru partea de voce feminină.

În prezent, artistul activează sub numele NiCK n n d și s-a apucat de mixat muzică tech house. Clipurile sale sunt destul de populare pe TikTok.

Fotografii: NiCK n n d Facebook/Instagram

