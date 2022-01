Nicolae Guță, declarat bolnav psihic acum mulți ani. Ce s-a întâmplat?

Se pare că bărbatul s-ar fi prefăcut că are probleme psihice pentru a scăpa de armată. Mai târziu, acesta ar fi și motivul pentru care a ales să devină tată de multe ori:





„Vin acasă, drept îți spun: mă tund chel, mustața strâmbă, mă arunc în balegă. Văcarii ăia de ultimă speță erau pistol cu apă pe lângă mine. Porcii erau bibelou. L-am luat pe Samir și m-a dus cu un papuc. I-am zis că sunt nebun, că m-am îmbolnăvit.(…)

Mamă, când m-a văzut doctorița aia chel, cu o mustață mai sus și una mai jos, tot rupt pe mine, în cizme de cauciuc și miroseam. Când m-a văzut și-a pus mâinile în cap. ”Vai de mine, cum să trimiți asemenea caz în armată, domnule?”

Și aia ce vrezi că a făcut, mi-a arătat niște desene urât-frumos, gras-slab… să vadă dacă am discernământ. Una am lăsat-o să-mi arate și am luat masa aia și am aruncat-o în sus, a fugit aia pe secție de mânca pământul. (...) După aia s-a făcut comisie de doctori – cum să fie trimis nebunul ăsta să facă armata? Era lumea la rând să intre la șeful secției de neurologi. Erau cel puțin 25 de oameni care așteptau la rând. Când mi-am luat avionul: ”bruuuum” și m-am băgat în ei și am dat pe jos cu ei. Am intrat pe ușă și am început să-i împușc: ”brrrrr”… Au sărit doctorii! Chiar am înnebunit de spaima aia! Nu că aveam o ștampilă: 5 sau 6 doctori, toți au ștampilat Dacă aș fi dat un sac de mărci și nu luam atâtea semnături câte am luat. Pe bune că am înnebunit! Au scris: ”cu bolnavul Guță nu se poate colabora în nici o situație”! Și dacă n-ai știut, eu pe livret am dungă roșie, așa că atenție!”, a mai spus Nicolae Guță.