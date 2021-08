Nicolae Mitea a ajuns la fundul sacului? „Am 30 de zile să-mi caut unde să locuiesc”

Ajuns încă de la vârsta de 18 ani la Ajax Amsterdam, fotbalistul transferat de la Dinamo nu a reușit să se adapteze la fotbalul european și s-a întors în România, de unde s-a retras în anul 2014, la vârsta de doar 29 de ani.

Chiar dacă a câștigat destul de mulți bani în carieră, fostul iubit al Ralucăi de la Bambi și al Andreei Tonciu pare că acum a ajuns la fundul sacului și a luat o decizie drastică: și-a vândut casa în care locuia!

„Am vândut vila din Fundeni. M-am cam chinuit doi-trei ani, ce-i drept. Băgasem vreo 400.000 de euro în ea, nu o puteam da așa ușor. Acum sunt prins cu foarte multă treabă, cu actele. Trebuie să-mi cumpăr și altceva. Am la dispoziție 30 de zile să-mi caut ceva unde să locuiesc. Vreau o casă ca să supraviețuiesc, nu una de fițe. Nu mai sunt la vremea să am figuri. Acum trăim alte vremuri. O să văd pe viitor ce fac. În ultimii ani am avut treabă, am vrut să vând vila. După ce o să termin cu actele o să văd ce o să fac”, a spus Nicolae Mitea, potrivit Gazeta Sporturilor.

foto: Agerpres

Vezi și: Mușcat de un șarpe ascuns în toaletă