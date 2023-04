Nicoleta Luciu, selfie fără machiaj la 42 de ani: “Frumoasă ați fost, frumoasă ați rămas!”

Vedeta și-a încântat fanii de pe retelele de socializare cu un selfie în care apare nemachiată. “Ești superbă!”, “Minunată”, i-au transmis admiratorii.

Într-o altă imagine postată de curând, fanii au ajuns la concluzia că vedeta lor preferată este neschimbată: “Frumoasă ați fost, frumoasă ați rămas!”

Admiratorii ei sunt fascinați de aspectul ei mereu fresh. Vedeta spunea într-un interviu cum reușește să se mențină tânără.

„Îmi fac injecții cu aminoacizi, iar la Sf. Gheorghe fac Scarlett-ul, un aparat cu 25 de ace, care intră toate în piele și stimulează colagenul. După cinci ședințe, întinerești între cinci și zece ani. Trebuie să fac cinci ședințe, fiecare de o oră, o dată pe lună. Iar o singură ședință e 250 de euro. Vreau să o egalez pe chinezoaica de 67 de ani, care arată de 30. Dacă ea poate, putem și noi, europenele. Acum să vedem cum vă fi peste încă zece ani. În general, am și mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop. Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne mai gust când mai fac perișoare sau când gătesc”, a spus vedeta pentru impact.ro.