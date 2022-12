Nimeni nu-i ghicește vârsta! Larsa Pippen, vedeta care are 4 copii și se iubește cu fiul lui Michael Jordan, cu 17 ani mai tânăr

Larsa Pippen se bucură de o mare popularitate: este urmărită pe Instagram de 4,6 milioane de oameni.

Cu tată libanez și mama siriană, Larsa a crescut în Statele Unite, mai precis în Chicago, iar acum face parte din elita Los Angelesului.

Vedeta de reality show a fost căsătorită cu fostul jucător din NBA, Scottie Pippen, iar acum iubitul ei este fiul lui Michael Jordan, cu 17 ani mai tânăr că ea. Larsa este mamă a patru copii, pe care îi are cu fostul soț.

Bună prietenă cu surorile Kardashian, în mod special cu Kim, Larsa Pippen a apărut ocazional și în reality show-ul Keeping Up With The Kardashians. A mai fost văzută și în Selling Sunset sau încurajându-și una dintre fiice la Dancing With The Stars, ediția pentru copii.

Larsa este una dintre țintele preferate ale paparazzilor. La 48 de ani, mama a patru copii are o garderobă incendiară. La cea mai recenta apariție paparazzii au surprins-o într-o salopetă mulată roz, cu decupaje super sexy.

Sursa foto: PROFIMEDIA

