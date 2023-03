Norvina Soare, transformată în drag queen pentru un show TV de peste Ocean

Norvina Soare, singura fiică a Anastasiei Soare, a fost invitată în emisiunea RuPaul's Drag Race, care provoacă drag queens din toată țara la o confruntare pe teme precum moda, actoria și comedia. Ele se întrec pentru titlul de America's Next Drag Superstar.

O drag queen este o persoană, de obicei de sex masculin, care folosește haine și machiaj pentru a imita și adesea exagera feminitatea și rolurile de gen în scopuri de divertisment.

Norvina a adoptat stilul drag queen de dragul acestei apariții televizate și a fost primită cu entuziasm de gazda emisiunii, RuPaul Andre Charles.

„@ABHcosmetics royalty is in the house! Hieee @norvina!”, a scris prezentatorul pe Twitter

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Mama ei a reacționat imediat ce a văzut aceste poze: „Arăți atât de bine”, i-a transmis pe Instagram.

Norvina, născută Claudia Soare, este moștenitoarea uneia dintre cele mai bogate românce. Anastasia Soare s-a stabilit peste Ocean în anii ’90, unde a construit un adevărat imperiu cosmetic, după ce a transformat sprâncenele unor vedete precum Kris Jenner, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey și Sofia Vergara.

În prezent, tânăra de 35 de ani este președinta companiei Anastasia Beverly Hills, fondată de mama ei. Descoperă 7 lucruri mai puțin cunoscute despre Norvina Soare !

Fotografii: @norvina

Vezi și VIDEO: