Nu este vedetă, dar a devenit un model de inspirație. O româncă super fit face furori pe Instagram

A fost desemnată Miss Târgu Mureș în 2013, dar după ce a devenit mămă silueta ei a suferit schimbări. Andreea s-a motivat atunci să adopte o alimentație bazată pe multe legume și să facă sport.

„În stânga, eram la puțin timp dupa naștere, în pandemie, fără activitate fizică și cu o alimentație extrem de haotică, la modul că mâncam aproape numai prostii, oricând voiam. Nu am pus niciodată presiune pe mine, treptat am început să am grijă la alimentație, să mă antrenez, iar astăzi, iată-mă aici”, spune Andreea.

În cele mai recente imagini postate pe Instagram, Andreea arată spectaculos în costum de baie. (Vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

În prezent, Andreea Sfîriac este antrenor personal de fitness și a ajutat multe femei să-și modeleze corpul. Pe pagina ei de Facebook sunt postate zeci de fotografii cu mămici care au urmat sfaturile ei.

Andreea primește zilnic sute de mesaje de apreciere la urmăritorii ei:

„Ești un exemplu de motivație!”,„Cred că e cea mai frumoasă transformare pe care am văzut-o! Felicitaaaari, transmiți atât de multă inspirație și motivație”, „Ești top”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților pe Instagram.

Andreea spune că dieta ei este foarte variată și că nu a renunțat la micile plăceri dulci.

Sursă foto: Instagram/ andreeasfiriac8

