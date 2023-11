“Nu pare aceeași persoană!” Adriana Lima explică, în sfârșit, de ce arată atât de diferit în ultima vreme

Are 42 de ani, e mama a trei copii și unul dintre cele mai apreciate modele din toate timpurile. Deși în ultima vreme s-a dedicat mai mult familiei, dând naștere celui de-al treilea copil în 2022, brazilianca a revenit pe covorul roșu, acolo unde se simte cel mai bine.

Adriana și-a făcut apariția la premiera din Los Angeles a filmului the Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes, unde fanii au remarcat că arată “diferit” față de cum o știau. Speculațiile au apărut imediat - unii și-au dat cu părerea că este umflată la față în urma unei operații estetice, precum un facelift sau injectare cu fillere.

Fotomodelul a vrut să puna capăt acestor speculații, așa că a postat pe Instagram o imagine în care apare fără machiaj, cu explicații:

“Aceasta este fața obosită a unei mame de fiică adolescenta, doi pre-adolescenți, un bebeluș de 1 an care de abia începe să meargă și trei câini… vă mulțumesc că-mi purtați de grijă”, a scris ironic Adriana Lima.

Sursa foto: GETTY IMAGES