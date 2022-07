Nu se suportă, dar au același stil! O copiază Meghan Markle pe Kate Middleton?

Poate că n-a declarat-o niciodată fățiș, dar Meghan Markle, pe lângă competiția pe care o resimțea la Palatul Buckingham în materie de etichetă și simpatie în sânul Casei Regale, era și într-o cursă de imagine cu ducesa preferată, Catherine Middleton.

Ba chiar, pe timpul șederii în Marea Britanie, această luptă stilistică și de PR ajunsese să împartă admiratorii Casei Regale în două: tabăra Kate și tabăra Meghan. Dar, ce să vezi, Ducesa de Cambridge ieșea mereu favorită, în timp ce Meghan plângea în pumni de furie – un alt motiv pentru care a insistat pe lângă soțul său, Prințul Harry, să se mute peste Ocean.

Acum, când nimeni n-o mai constrânge defel și merge la Palat numai atunci când are chef să se afișeze, nu atunci când i-o impune agenda regală, Meghan Markle pare a se fi relaxat. Dar să se fi relacat într-atât de mult încât să nu-și dea seama că salopeta alb-negru, purtată la o cină cu soțul ei luată la Locanda Verde din New York, seamănă izbitor cu rochia purtată de Kate tocmai la lansarea blockbuster-ului verii, „Top Gun: Maverick“?

Ar putea fi o coincidență, dar, la acest nivel, dați-ne voie să ne îndoim. E-adevărat că Meghan a purtat salopetă, iar Kate a avut rochie, dar trecând peste acest amănunt mai puțin important, e posibil ca acesta să fie și un gest care anunță reconcilierea între cele două. Sau măcar intenția de-a o face.

Cert e că ambelor cumnate regale le stă bine în această combinație clasică de alb și negru, iar modelul cu decolteul lăsat pe umeri este un evergreen italienesc, foarte șic și trendy în această vară.

FOTO: Profimedia