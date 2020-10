O adolescentă de 14 ani, în cursa pentru descoperirea unei arme de distrugerere a noului coronavirus

Anika Chebrolu, o elevă de clasa a VIII-a de la o școală din Frisco, Texas, a câștigat o competiție științifică dedicată ciclului gimnazial pentru o descoperire care ar putea pune capăt infecției cu noul coronavirus. Adolescenta a folosit o metodă de descoperire a medicamentelor in silico pentru a localiza o moleculă principală care se poate lega selectiv de proteina Spike a noului coronavirus.

„Efortul meu din această vară poate părea o picătură într-un ocean, dar, totuși, se adaugă tuturor acestor eforturi. Modul în care dezvolt această moleculă în continuare, cu ajutorul virusologilor și specialiștilor în dezvoltarea de medicamente, va determina succesul acestor eforturi”, a spus tânăra pentru CNN.

Fascinația ei pentru virusuri și vaccinurile necesare combaterii lor a apărut în 2019, după ce s-a infectat cu virusul gripal.

„Încă din copilărie am fost uimită de experimentele științifice și am fost atrasă de găsirea unor leacuri eficiente pentru boala gripală, după o criză severă de infecție pe care am suferit-o anul trecut”, scrie Anika Chebrolu pe site-ul competiției 3M Young Scientist Lab.

Adolescenta, care are origini indiene, a lucrat împreună cu profesorul ei, dr. Mahfuza Ali. Inițial, tânăra și-a concentrat munca pe virusul gripal, însă odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, obiectivul ei s-a schimbat.

„Din cauza gravității imense a pandemiei Covid-19 și a impactului dramatic pe care l-a avut asupra lumii într-un timp atât de scurt, eu, cu ajutorul mentorului meu, am schimbat direcțiile pentru a viza virusul SARS-CoV-2”, a mai spus adolescenta.

Anika Chebrolu a câștigat premiul de 25.000 de dolari pentru descoperirea ei, însă nu vrea să se oprească aici. Următorul pas este acela de a ajuta oamenii de știință care luptă pentru controlul morbidității și mortalității în pandemie, punându-și cercetările în slujba descoperirii unui leac pentru Covid-19.

Fotografii: YouTube/ Anika Chebrolu

Vezi și VIDEO: FERMA. În plus, episodul 19: Doinița Oancea, dezvăluiri din “căsnicia” ei cu Augustin Viziru