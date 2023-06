O antrenoare de fitness se plânge că nu e luată în serios din cauza sânilor prea mari. Cum arată tânăra

Jazmyne Day, în vârstă de 29 de ani, a intrat în atenția oamenilor după ce contul ei de Tik Tok s-a viralizat, însă nu se ocupă doar cu asta. Tânără este conștienta că are un corp foarte atrăgător, cu forme voluptuoase și profită de acest fapt pentru a face conținut și pe Only Fans. În ciuda succesului ei, Jazmyne are o nemulțumire, oamenii nu o iau în serios din cauza sânilor ei de mari dimensiuni, relatează Dailystar.

"Primul meu videoclip a devenit viral, iar acum are peste 6 milioane de vizualizări. Apoi, un videoclip pe care l-am postat pe 5 iunie, în care fac o tracțiune fără ajutor, are aproape 4 milioane de vizualizări. Contul a crescut de la 25 de mii de urmăritori pe 10 iunie la 154 de mii până pe 15 iunie. 20k urmăritori pe zi! Acum, ceea ce este amuzant este cantitatea de ură pe care o primesc chiar dacă postez sfaturi legitime de fitness. Dar oamenii nu pot trece peste sânii mei uriași", a declarat aceasta pentru publicația menționată mai sus.

Înainte de a intra în lumea Only Fans-ului, Jazmyne era contabil, dar a decis să meargă pe acest drum după ce a pierdut peste 60 de kilograme de grăsime și a pus peste 20 de kilograme de mușchi în urma unei transformări de fitness.

Sursă foto: Instagram

