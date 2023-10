O egipteancă superbă, tranformată total de operațiile estetice. În trecut și-a reprezentat țara la Miss Universe

Frumusețea naturală este un dar, dar nu toți știu să-l aprecieze. Unele modele nu pot accepta faptul că vârsta lasă urme asupra tenului și apelează la chirurgia plastică mai mult dintr-un moft, decât dintr-o necesitate. Este și cazului lui Meriam George, care este transformată total la 36 de ani. Din fotografiile pe care le postează acum pe Instagram, puțini ar crede că este vorba despre o fostă Miss. (vezi galeria foto de mai jos cum arată chipul ei pozat de aproape)

Tânăra încearcă diverse schimbări de look și coafuri, se îmbracă în ținute extravagante și are un machiaj strident. Meriam a apelat la rinoplastie, implanturi mamare, lipofilling și alte proceduri. În prezent, ea are un magazin online cu produse de înfrumusețare.

Sursă foto: Instagram/Facebook Meriam George