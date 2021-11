O femeie a fost dată afară din magazin, pe motiv că poartă o ținută provocatoare

Jaiah a filmat întâmplarea nefericită și a postat apoi filmulețul pe Twitter. În video se poate observa cum un angajat al magazinului îi cere femeii să părăsească localul, considerând ținuta ei prea provocatoare. În opinia lui, aceasta încălcase codul vestimentar al unității.

Tânăra de 22 de ani l-a ignorat pe angajatul magazinului, și-a arătat ținuta în fața camerei și a continuat cumpărăturile. Imaginile arată că fata purta un top, pantaloni de trening și papuci din blană.

Moment stunned Asda shopper, 22, says she was asked to leave store after being confronted by male worker who told her she was 'basically naked' on late night trip in hoodie, crop top and jogging bottoms

