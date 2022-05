O femeie a murit în duș, în timpul unui act sexual. Ce au descoperit anchetatorii

Cunoscută și sub numele de Michaela, Sandra Moore a fost găsită moartă în apartamentul ei, într-un bloc din Shelton, Staffordshire.

Testele medicale au constatat că femeia consumase droguri, iar moartea ei a fost cauzată în urma unei sugrumări. Ajunși la fața locului, anchetatorii au găsit-o pe Sandra Moore moartă duș și au aflat că un bărbat a fost văzut părăsindu-i apartamentul cu puțin timp înainte ca trupul ei să fie descoperit.

Însă concluziile sunt cât se poate de șocante. În urma investigațiilor, s-a constatat că bărbatul nu ar fi fost de vină pentru moartea femeii, ci chia rea și-a provocat decesul, în timp ce se autosatisfăcea, strângându-se singură de gât, scrie dailymail.co.uk.

„La ora 12.20 am auzit o bubuitură, așa că am bătut la ușa ei. La 1 dimineața am auzit o altă bubuitură puternică, m-am dus la ușa ei și am bătut. Ea a vorbit prin ușă. Am rugat-o să nu mai facă gălăgie. La 1.30 am întrebat-o dacă e bine și nu am primit niciun răspuns. Pe la 7.55 am auzit un bărbat ieșind din apartamentul ei, nu-l mai văzusem niciodată. Am intrat și am văzut că era în duș. Am plecat să-mi iau telefonul pentru a suna ambulanța”, a dezvăluit o martoră.

