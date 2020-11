O influenceriță a trecut prin clipe de coșmar, după ce și-a pus implanturi fesiere. Ce au descoperit medicii când a mers să le scoată

Când avea 19 ani, nemulțimită de aspectul posteriorului său, Sophie Elise a mers în Istanbul, Turcia, pentru a-și pune implanturi fesiere. Procedura a costat-o atunci 2.700 de lire sterline, în timp ce acest tip de implant în jur de 8.000 de lire sterline în Marea Britanie.

Ea susține că nu a avut nicio consultație înainte de intervenția chirurgicală. „Când aveam 19 ani, am decis să merg cu o prietenă la Istanbul pentru a se opera și m-am gândit că aș putea să fac și eu ceva dacă tot merg cu ea. Știu, am gândit greșit, dar aveam 19 ani și nu aveam griji”, spune Sophie. „Am mai fost la aceeași clinică și am avut încredere în ei, așa că am decis să-mi pun implanturi în fese”.

După intervenție, influencerița s-a confruntat cu dureri și severe, fiind nevoită să stea mai mult pe burtă, din cauza durerilor.

În decembrie 2019, după ani de chin, Sophie a călătorit la Los Angeles, în Statele Unite, pentru a-și scoate implanturile, iar chirurgul a făcut o descoperire șocantă în timpul intervenției: Sophie avea, de fapt, implanturi mamare în fese. „A aruncat o privire și mi-a spus că s-ar putea să am implanturi mamare în fesieri. Când m-a operat, acest lucru a fost confirmat. Nu cred că a fost o greșeală făcută de clinică. Au făcut asta intenționat, pentru a economisi bani!”

Sophie a decis să se confrunte cu clinica chirurgicală din Turcia, dar au respins afirmațiile și au spus că chirurgul care i-a efectuat operația nu mai lucrează acolo.

„Am simțit încă de la început că ceva nu a fost bine. Mă durea când încercam să mă așez și uneori îmi era greu să mă și mișc. Trebuia să dorm mereu pe burtă din cauza durerii. M-am gândit că s-ar putea să-mi fi greșit implanturile, dar locuiesc în Norvegia, dar aici procedura este foarte rară.”