O jucătoare de tenis din SUA și-a dat în judecată antrenorul! Bărbatul, acuzat că a agresat-o sexual

Potrivit jurnaliștilor spanioli de la Marca, Kylie McKenzie a anunțat că va da în judecată și Asociația de Tenis din Statele Unite (USTA), deoarece reprezentanții acestei instituții știau că Anibal Aranda are antecedente și au luat nicio măsură împotriva acestuia.

„Am crescut în sistemul USTA și am avut încredere totală în oamenii din conducere. Am sperat că vor lua în serios acest incident, dar m-am înșelat. Mi-a atins tot corpul, inclusiv părțile intime, m-a agresat sexual, sub pretextul că mă învață tehnici noi de antrenament”, a spus Kylie McKenzie.

Anunțul potrivit căreia jucătoarea de tenis își dă în judecată fostul antrenor a fost făcut într-o conferință, iar alături de sportivă a stat și avocatul ei. Kylie McKenzie a dezvăluit și că în anul 2015 Anibal Aranda a agresat o femeie într-un club de noapte, iar reprezentanții USTA nu au făcut nimic la acea vreme.

