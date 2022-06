O sportivă a leșinat în bazin, în timpul Campionatului Mondial de Natație. Antrenoarea sa a sărit în apă pentru a o salva

Andrea Fuentes, antrenoarea echipei americane de înot artistic şi sincron, a plonjat în bazin pentru a-şi salva eleva care se îneca, scrie AFP.

„Ne-a fost foarte frică. A trebuit să sărim pentru că salvatorii nu făceau nimic”, a explicat Fuentes pentru jurnalul spaniol Marca.

Antrenoarea, îmbrăcată într-un şort şi tricou, a coborât până la fundul bazinului şi a readus-o la suprafaţă pe Alvarez.

„Mi-a fost teamă pentru că am văzut că nu mai respiră, dar acum este bine”, a spus Fuentes.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn