O tânără de 23 de ani a uimit internetul după ce a dezvăluit că a adoptat două adolescente. Cum își permite să le crească

Tasia Taylor și Drew sunt un cuplu de tineri căsătoriți, care au făcut un gest pe care nu mulți tineri de vârstă lor l-ar face. Aceștia au decis să ofere șansă la o viață mai bună unor adolescente orfane, devenindu-le părinți.

Cei doi sunt căsătoriți doar de doi ani și jumătate și au decis să le adopte pe Tamiray, în vârstă de 15 ani și Rory, în vârstă de 13 ani, în decembrie anul trecut. Tânăra de 23 de ani declarat că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața sa și este fericita că le poate crește pe cele două fete până când vor împlini 18 ani și vor merge la facultate.

Despre aceasta experiență, Tasia Taylor a vorbit pe TikTok, unde a primit atât critici pentru decizia luată, cât și laude pentru altruismul său, clipul publicat fiind vizionat de peste 11 milioane de ori.

"Nu știu de ce creierul meu nu poate procesa asta. Sunteți atât de tineri. E ciudat să vă văd cu adolescente"; "Sigur aveți mai mulți bani decât mulți dintre noi, altfel nu știu cum să puteți permite să creșteți două adolescente", a comentat unul dintre internauți, întrebare care a primit și răspuns din partea Tasiei:

"Am avut un job încă de la 16 ani și am muncit pe tot parcursul facultății. Am lucrat din răsputeri să ajungem aici și avem mai multe diplome de licență".

Pe de altă parte, majoritatea oamenilor și-au manifestat aprecierea pentru gestul cuplului.

"E un gest atât de frumos, mai ales că adolescenții tind a fi ignorați în sistemul de adopții"; "E o mișcare genială și atât de utilă în această lume"; "Sună atât de distractiv pentru ambele părți"; "Acești copii sunt norocoși să vă aibă".

