O televiziune a filmat momentul în care un corespondent era atacat de talibani! Un video arată cum afgani și americani încearcă să se salveze

„Doi luptători talibani tocmai au venit cu pistoalele și erau gata să-l lovească, iar noi a trebuit să intervenim și să țipăm; un alt luptător taliban a spus:„ Nu, nu, nu, nu ” nu face asta. Sunt jurnaliști ”, a raportat Ward din Kabul.

"A existat un flux constant de focuri de armă", a spus Clarissa Ward. A adăugat că echipa ei a fost „abordată” de oameni care cer ajutor pentru a ieși din țară.

