Oana Lis, apel disperat, după ce și-a amanetat verigheta: „I-am promis lui Viorel că nu-l las la azil“

De luni bune, Oana Lis se confruntă cu problemele de sănătate tot mai grave ale lui Viorel Lis, care l-au imobilizat la pat și ale cărui tratamente au adus-o la fundul sacului. Situația fostului primar al Bucureștiului s-a tot degradat în ultimii ani, din cauza vârstei, dar în ultimul timp soția lui pare să nu mai facă față situației. Astfel că Oana Lis a apelat din nou la ajutorul fanilor săi internauți, pentru a ieși din acest impas.

„Azi vă cer ajutorul ptr Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui“, își începe ea mesajul postat pe Facebook.

„Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă. Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor, pentru că nu există rampă la bloc și, fiind o persoană masivă, nici în 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpă e o recuperare făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli și încercări te supune viața“, își spune Oana Lis oful.

Totuși, soția lui Viorel Lis nu are de gând să-l abandoneze, în ciuda greutăților de care se lovește, mai nou. „Eu voi lupta în continuare oricum, pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni“, mai spune ea, încheind cu un îndemn la caritate: „Dacă puteți și doriți să donați ptr el, pentru recuperare și o eventuală operație... Vă mulțumim anticipat“.

Mesajul Oanei Lis este cu atât mai înduioșător cu cât alături a postat o fotografie cu fostul edil al Capitalei țintuit într-un scaun cu rotile, într-o camera ce pare de spital. Același scaun cu rotile cumpărat zilele trecute pe banii primiți de Oana după ce și-a amanetat… verigheta.

FOTO: Facebook