Oana Lis, despre starea de sănătate și despre recuperarea după operația de cancer

Cu sinceritate, aceasta a spus:

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele

„Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign.

Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții.”

Două luni și jumătate mai târziu, Oana Lis a vorbit cu sinceritate despre recuperarea de acum:

”Încă mă recuperez, am avut un carcinom de piele, iar acum normal fiind vară trebuie să am mai multă grijă să mă acopăr, cicatricea să o dau cu creme speciale care costă destul de mult, sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, dar pentru sănătate trebuie să faci toate eforturile necesare.(...) Știam că viața e destul de scurtă, mama a murit când avea 35 de ani.

Viața m-a învățat cu problemele de mică, viața e o luptă din punctul meu de vedere, trebuie să ne luptăm în fiecare zi și să ne dorim să trăim.”, a declarat Oana Lis pentru Spynews.ro.

