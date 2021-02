Oana Mareș, despre tragedia bebelușului din Suceava: ”Eu, mama copilului, am dreptul să știu ce faci cu puiul meu”

Tatăl bebelușului spune că băiețelul a înghițit 110 ml de apă după ce a fost scufundat în cristelniță.

O mulțime de oameni au luat cu asalt social media pentru a condamna ritualurile învechite practicate de Biserică. Printre aceștia se află și Oana Mareș, care a descris o întâmplare trăită de ea, din pespectiva mamei.

Aceasta a consemnat pe contul personal de Facebook:

”Păi ce faci, atunci când preotul, deși ascultă dorința părinților de a nu scufunda copilul in apă, hotărăște să le ofere un șoc emoțional și apucă bine de prunc, il indeasă adânc să-i spele păcatele neinfăptuite incă (pe princpiul te bat pentru ce o să faci, lasă că știi tu!:)))? DE TREI ORI:)))

Mulți au dielma asta, foarte mulți au pățit asta și toți scriu azi, in comenturi, la postările cu concluzii, după tragedia copilului din Suceava.

Păi, vă răspund eu! In primul rând stai pe lângă preot, nu lua distanță, mai ales dacă instinctele tale s-au activat. La prima mișcare greșită, te proptești bine in podea să fixezi centrul de greutate și impingi cu toată forța namila astmatică cu miros de sângele Domnului sec fetească negră, in timp ce prinzi copilul in brațe și-l eliberezi din degetele noduroase cu unghii incovoiate” scrie Oana Mareș pe contul de Facebook.

”Iei copilul , il imbraci rapid, mai ales dacă e frig, il alini să știe că este in siguranță și apoi te apuci de bau baul care voia să-l spele de tot. Și te apuci bine de el, și-i ții o predică de 20 de min, pe voce de soprană combinată cu florăreasă, pe care nu o uită toată viața!

EU AȘA AM FĂCUT!

Și nici nu mi-a păsat că mama se superventila de rușine, că invitații aveau ochii cât cepele, că bărbată-miu mă ținea să nu apuc vreun obiect contondent, cunoscându-și blânda soție...

Eu , mama copilului am dreptul să știu ce faci cu puiul meu și ai nevoie de permisiunea mea pentru orice intenție. EU aprob sau refuz orice ritual!!!!! Altfel ești un inamic ce va fi mutilat si nimicit și urmărit de mine și pe lumea ailaltă. Te urmăresc cu cristelnița să te scufund de 10 ori pe zi a cate o oră scufundarea dacă ii creezi disconfort sau șoc emoțional copilului meu.

Așa a fost la FERICITUL eveniment de creștinare a copilului meu, in 2012. Aia e!!!”, a mai scris Oana Mareș.