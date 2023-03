Oana Radu surprinde după ce abia s-a operat: "La câteva zile am urcat pe scenă" 

După ce în anii trecuți și-a reconstruit estetic sănii și a îndepărtat excesul de piele de pe brațe, de data aceasta și-a dorit o intervenție chirurgicală în zona abdominală, zonă afectată de problemele de greutate din trecut.

Pe Tik Tok, ciatată de Click , Oana a povestit:

„Singurul loc unde simt durere este acolo unde se află tuburile de dren. Am o stare generală bună, însă eram umflată la față și aveam picioarele umflate, imense. M-am văzut dezbrăcată și arată exact cum am visat și cum mi-am dorit. Sunt foarte fericită. Există un discomfort, din cauza tuburilor de dren și m-am umflat foarte tare”, a mai povestit Oana pentru fanii de pe rețelele sociale.





Nu am cerut calmante în plus. Senzația e de febră musculară, o febră musculară mai puternică, deși sunt răcită, nu pot să tușesc. Dacă tușesc, simt că nu mai pot. A treia zi după operație, am mers la hotel, m-am plimbat prin bazar. La întoarcere în aeroport, m-au trasportat cu căruciorul. Iar la câteva zile am urcat pe scena de la Sala Palatului, la concertul Vioricăi din Clejani."