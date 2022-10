Oana Roman, despre condițiile în care ar vinde casa în care locuiește

Potrivit Click, Oana ar vinde casa dacă ar obține de trei ori prețul de achiziție, adică 480.000 de Euro!

„A sărit toată lumea aiurea! S-a întâmplat un lucru care pe mine m-a scos din minți. De asta vreau s-o vând și să plec odată din țara asta, ca să nu mai trăiesc aici! Nu mai suport atâta prostie și atâta răutate, și atâta nesimțire.

Această informație a pornit de la o postare pe care eu am făcut-o pe un grup privat, eu dacă voiam să fac această informație publică și să mă hotărăsc că vreau să vând casa, anunțam public, pe Instagram-ul meu!

Eu am făcut un mic test doar! Am făcut o postare pe acest grup unde am și spus că prima opțiune este închirierea și nu vânzarea, ca să văd dacă ar exista eventuali clienți, am făcut o testare a pieței, dacă vrei!”

„O domnișoară care este foarte proastă și nesimțită, nu știu cine e, că sunt 40.000 de oameni pe grup, dar ea se știe cine e și îi spun eu că e și nesimțită și proastă, s-a apucat și a făcut print screen! Eu nu vreau s-o vând! Într-adevăr, casa este prea mare, prima opțiune este s-o închiriez, evident, și să ne mutăm într-o casă mai mică.

Deocamdată, nu se pune problema, dar, dacă găsesc un client care e dispus să dea 2.500 de euro de închiriere, dar dacă e dispus să dea 500.000 de euro pe ea, eu o vând și mă car în Franța. M-au căutat destui!” a spus Oana Roman, pentru Click!.

Oana Roman locuiește la acest moment tot în vila situată în Tunari, la 200 de metri de ieșirea spre Pipera. Casa are 4 camere, două sufragerii, un dressing, două băi și trei garaje.

