Oana Roman, despre mama ei: "Știu că aici ea are singura șansă să mai poată merge făcând recuperare"

Mioara Roman este internată într-un centru specializat unde este îngrijită. Oana a mers în vizită la aceasta, iar cele două au servit masa împreună și au mers la coafor.

„Am venit la mama, am fost la masă împreună și stăm de vorbă. Am găsit-o în formă, era la ședința de kinetoterapie. Are parte de toate îngrijirile aici și sper să reușim să meargă cât mai ușor cu ajutorul terapiei de recuperare”, a scris Oana Roman.

Imediat după vizita la coafor, fiica lui Petre Roman a publicat o fotografie cu mama ei.

„Mama e bine, dar eu plec de aici zilnic cu sufletul greu pentru că mi-aș dori să pot face o minune și să dau timpul înapoi. Știu că aici ea are singura șansă să mai poată merge făcând recuperare."

Vezi și: Iubirea are nevoie de limite și reguli?