Oana Roman, fotografiată în body modelator! Cum arată vedeta care a slăbit spectaculos

A apărut ba în halat, ba în pijamale foarte sexy, iar acum s-a fotografiat într-un body modelator. Deși și-a asumat faptul că mai are încă de muncit pentru un corp așa cum își dorește, a avut curajul să se lase fotografiată cum puține femei îndrăznesc.

Alături de una din poze, Oana a scris:

"Deși am mai slăbit, înca port lenjerie modelatoare ce ma ajută să mai ascund anumite imperfecțiuni și să mi strângă și zona abdomenului unde am suferit o intervenție majoră după ce am născut și am avut complicații in urma cezarianei. "





Oana a postat recent pe Instagram și un mesaj care arată cât de fericită e cu noua ei formă fizică:

“Sunt mândră! (...) Datorită vouă și cu multă ambiție am reușit! Mai am un drum de parcurs, dar ce era mai greu a trecut.”



FOTO: OANA ROMAN INSTAGRAM