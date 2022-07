Oana Roman nu mai poate face copii. Motivul

Oana Roman este una dintre cele mai controversate vedete din România. Aceasta nu doar că e foarte populară în spațiul public, ci are și o familie absolut superbă. Ea se bucură de iubirea necondiționată a soțului și a fiicei sale. Cu toate că multe femei fac și al doilea copil, Oana Roman a declarat că nu mai poate rămâne însărcinată.

Se pare că după prima sarcină, Oana Roman s-a confruntat cu probleme grave. Aceasta a suferit mai multe operații și complicații, motiv pentru care doctorii i-au interzis să mai facă copii.

„Din păcate, la mine nu s-a mai putut, eu am avut foarte mari probleme de sănătate când am născut și în urma operațiilor pe care le-am avut, din păcate, lucrul acesta nu s-a mai putut. Doctorii mi-au interzis și asta a fost. Mi-aș fi riscat viața. Mi-au spus că există riscul să îmi pierd chiar viața dacă nu am grijă. Pentru a putea face încă un copil ar fi trebuit să fac mai multe operații. În fine, ar fi fost foarte complicat. Asta este’’, a declarat Oana Roman pentru Ego.ro.

Sursă foto: Oana Roman/Instagram