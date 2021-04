Oana Roman s-a întâlnit într-un final cu tatăl ei! Cum a decurs vizita lui Petre Roman la noua casă a fiicei sale

Oana s-a plâns de mai multe ori de indiferența lui Petre Roman, iar lucrurile au escaladat când aceasta a declarat că părintele ei a uitat de ziua Isabelei, fiica ei.

După o perioadă lungă de timp, Petre Roman i-a făcut fiicei prima vizită în noua ei casă, într-o perioadă în care Mioara Roman este internată pentru o lună într-un centru de recuperare de lux.

La o emisiune mondenă de televiziune, Oana a vorbit despre vizită:

“El nu a fost la noi de când ne-am mutat la vilă. Arată fabulos pentru vârsta lui. Zici că e Nemuritorul). Îmi doream mult să-i arat casa. Am profitat că el cu mama nu se întâlnesc și, cum ea e acum plecată la tratament, l-am invitat la mine. Am fost foarte fericită că a acceptat. S-a uitat la casă, la teren, la grădină. A zis: <wow, ce casă ai!> Am trei garaje, am piviniță, pod, bucătărie de vară. Am trăit un moment de grație. Atâta lume m-a acuzat că tata mi-a dat mereu bani! Nu a fost așa, casa asta am luat-o cu banii mei. Era și el fericit și mândru de mine! Și Isa a fost foarte fericită că a venit tata la noi!”, a spus Oana Roman.

FOTO: OANA ROMAN INSTAGRAM